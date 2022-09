Ein Jahrhundertprojekt: Trinkwasserversorgung nachhaltig gesichert

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Mit Superlativen nicht gespart wurde bei der Eröffnungsfeier der Anlagen des Wasserverbandes Trinkwassersicherung Bucklige Welt bei der Drucksteigerungsanlage in Petersbaumgarten. Und es ist wirklich ein Riesenprojekt, das die neun Mitgliedsgemeinden Bad Schönau, Bromberg, Edlitz, Grimmenstein, Hollenthon, Krumbach, Lichtenegg, Thomasberg und Wiesmath hier überregional und bezirksübergreifend auf die Beine gestellt haben.

Wie Verbandsobmann Josef Freiler, Ex-ÖVP-Ortschef von Krumbach, darlegte, begannen die ersten Überlegungen, wie man die Trinkwasserversorgung in der Buckligen Welt nachhaltig sichern könnte, bereits 2012, die Verbandsgründung erfolgte dann 2017.

Die Ausgangslage ist die, dass in der Region der Boden Wasser nur sehr schlecht speichert und Brunnen immer wieder austrocknen. Aus diesem Grund beteiligte man sich bei der Errichtung des sogenannten Felixbrunnen in Gleißenfeld. Doch damit war es nicht getan, es mussten Leitungen gebaut werden, um das Wasser in die Mitgliedsgemeinden zu bekommen. In den letzten drei Jahren wurden zu diesem Zweck mit Gesamtkosten von 7,3 Millionen Euro rund 70 Kilometer Wasserleitungen, Drucksteigerungsanlagen und Hochbehälter gebaut. Ziviltechniker Christian Kornfeld, der für die Planung verantwortlich war, erklärte bei der Eröffnung eindrucksvoll die technischen Herausforderungen, die durch die hügelige Geografie der Buckligen Welt entstanden.

Die neue Wasserversorgung ersetzt nicht die bestehenden Anlagen der Gemeinden, sondern soll der Region eine bestmögliche Absicherung der Versorgung mit hochwertigem Trinkwasser bieten. Dazu wird an insgesamt 20 Stellen das Wasser aus dem Pittental in die bestehenden Netze eingespeist. Den etwa 13.500 Bewohnern der neun Mitgliedsgemeinden stehen nun 950.000 Kubikmeter Wasser im Jahr zusätzlich zur bereits vorhandenen Wasserversorgung zur Verfügung – das entspricht ungefähr 75 Prozent des Jahresverbrauchs. Die Anlagen sind im Vollausbau, der demnächst erreicht wird, übrigens bis zu zwei Wochen blackout-sicher, da zukunftsweisend auf Photovoltaik gesetzt wurde.

