Grüne fordern 50er innerhalb des Ortsgebiets

In vielen Ortsgebieten werde bereits über eine 30er-Zone nachgedacht, „da muss ein 50er im Ortsgebiet selbstverständlich sein“, sind sich die Grünen aus Warth und Scheiblingkirchen-Thernberg einig. Doch in gewissen Ortsteilen beider Gemeinden ist nach wie vor ein 60er im Ortsgebiet erlaubt. Sie fordern, dass sich dies nun ändern soll.

„Bei manchen Orten wurde die Geschwindigkeit von 70 auf 50 km/h ohne bauliche Maßnahmen reduziert. In Warth kostete der Umbau rund 850.000 Euro, um im größeren Teil des Ortsgebietes 50 km/h verordnet zu bekommen“, heißt es in der Aussendung von Grüne-Bezirkssprecher Josef Kerschbaumer - auch Gemeinderat in Warth - sowie Scheiblingkirchens Grünem Mandatar Lukas Heilingsetzer.

Als besonders gefährlich beschreiben sie die Kreuzung in Scheiblingkirchen, wo Gasthaus, Tankstelle und Supermarkt aufeinandertreffen. „Die Ausfahrten aus westlich gelegenen Gassen, wie der Nußackergasse und der Feldgasse, sind gefährlich“, geben Kerschbaumer und Heilingsetzer zu bedenken. Generell fordern die Grünen, dass die Bereiche in Petersbaumgarten, Scheiblingkirchen und im nördlichen Warth in eine 50er-Zone geändert werden.