Der Literaturzirkel Pittental wagt sich auf für ihn bisher neues Terrain. „Wir veranstalten einen Lyrik-Wettbewerb für Jugendliche. Ziel ist es, die Jugendlichen zum Schreiben zu animieren und verborgene Talente zu entdecken“, so Josef Petz, Obmann des Literaturzirkels Pittental.

Beim „Mach mit! Dein Reim Schreib-Wettbewerb“ sind alle Schüler der fünften bis zehnten Schulstufe eingeladen, ein paar coole , gereimte Zeilen einzuschicken. Das Thema ist frei wählbar und soll mindestens zwölf Zeilen, maximal eine A4-Seite betragen. Einsendeschluss ist der 15. Jänner. Die Gedichte können per Post oder als E-Mail inkl. Namen, Adresse und Alter des Teilnehmers versendet werden. (Literaturzirkel Pittental, Liechtensteinstraße 74, 2824 Seebenstein oder schreibgruppe@literaturzirkel-pittental.at) Zu gewinnen gibt es einen Flugsimulator-Flug als Copilot, Go-Kart-, Schmink- und Libro- Gutscheine.

Die nächste Lesung unter dem Titel „Es weihnachtet“ findet am 22. Dezember, 19 Uhr, in der Kapelle des Herminenhauses in Seebenstein statt. Für die musikalische Umrahmung sorgt Geigerin Sandra Wolf.