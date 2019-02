Es ist eine Diskussion, die in den Gemeinde Pitten, Seebenstein und Bad Erlach (Bezirk Wiener Neustadt) schon lange für Wirbel sorgt – der Hochwasserschutz. Bei einer ersten Vorstellung der Pläne in Pitten ging die Wogen hoch, die NÖN berichtete. Nun gibt es seitens der Bürger einen Forderungskatalog, der unter anderem beinhaltet, eine zweite Meinung und somit eine weitere Studie in Auftrag zu geben.

Generell sind die Kosten eines Hochwasserschutzes so schon ziemlich hoch, bei jenem fürs Pittental musste man schon bei den Planungen tief in die Tasche greifen. „Wir können noch nicht genau sagen, wie viel die neue Studie kostet. Aber mit rund 20.000 Euro kann man da schon rechnen“, so Engelbert Pichler, Obmann des Pitten- Wasserverbandes.

Engelbert Pichler, Obmann des Pitten-Wasserverbandes. | Grabner

Er wurde von den drei betroffenen Gemeinden dazu beauftragt, sich um die Studien zu kümmern. Um dieses Mal auch wirklich alle Anliegen, sowohl die der Bürger als auch die der Gemeinderäte zu berücksichtigen, wird momentan ein eigener Katalog mit Punkten, die in der neuen Studie berücksichtigt werden sollen, angelegt. „Das ist bisher noch in Arbeit. Erst dann können wir die neue Studie ausschreiben“, so Pichler weiter.

Hauptdiskussionspunkt der damaligen Bürgerversammlung war, dass während der Projektvorstellung auch mehrmals der Name der Firma Hamburger gefallen ist. Diese würde gerne im Rahmen des Hochwasserschutzes ihren Betrieb ausbauen, was einigen Bürgern nicht recht ist, anderen wiederum nichts ausgemacht hätte. „Wir müssen uns nun auf die Forderungen der Grundstücksbesitzer konzentrieren. Ohne sie gibt es keinen Hochwasserschutz“, so Pichler.