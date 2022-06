Pittentaler Blasmusik: Mitglieder vor den Vorhang geholt

Werbung

Am vergangenen Samstagabend stand beim Parkkonzert in Pitten nicht nur der musikalische Genuss auf dem Programm. Nach kurzen Darbietungen der Ensembles der Franz Schubert Regional-Musikschule, spielte die Pittentaler Blasmusik unter der Leitung von Kapellmeister Bernhard Lamprecht auf. Und genau diesem wurde an jenem Abend eine besondere Ehre zuteil: Die Marktgemeinde verlieh dem Musiker - er gibt seit 27 Jahren den Takt vor - die Goldene Ehrennadel.

Zwölf Musiker geehrt

Lamprecht war aber nicht der einzige Musikant, der eine Auszeichnung bekam. Im Publikum befand sich nämlich auch Ernst Osterbauer, Bezirksobmann des Blasmusikverbandes Neunkirchen-Wiener Neustadt. "Heute gibt es etliche Ehrungen nachzuholen. Eigentlich standen die meisten davon schon im Jahr 2021 an. Corona machte das aber nicht möglich", so Osterbauer. Insgesamt wurden zwölf Musiker ausgezeichnet, eine davon war Jana Leitner. Sie erhielt das Ehrenzeichen des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes (NÖBV). "Sie verbrachte nämlich Stunden, wenn nicht sogar Monate oder Tage damit, ein digitales Marschbuch einzuspielen", erklärte Bezirksobmann Ernst Ostbauer den Anlass der Auszeichnung. Doch nicht nur vom Landesverband gab es Ehrungen. Obfrau Andrea Lamprecht und Kapellmeister Bernhard Lamprecht bekamen die silberne Ehrennadel des Österreichischen Blasmusikverbandes.

Die Geehrten im Überblick

NÖBV Ehrenmedaille in Bronze: Bernhard Auer und Thomas Ostermann.

Bernhard Auer und Thomas Ostermann. NÖBV Ehrenmedaille in Silber: Christof Elian, Viktoria Milchram und Bernhard Ostermann.

Christof Elian, Viktoria Milchram und Bernhard Ostermann. NÖBV Ehrenmedaille in Gold: Gerhard Milchram.

Gerhard Milchram. NÖBV Ehrenmedaille in Gold mit Zusatzspange: Markus Pölzlbauer.

Markus Pölzlbauer. NÖBV Ehrenzeichen: Jana Leitner.

Jana Leitner. NÖBV Ehrennadel in Silber: Johann und Karl Birnbaumer.

Johann und Karl Birnbaumer. ÖBV Ehrennadel in Silber: Andrea und Bernhard Lamprecht.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.