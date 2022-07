Tribünenneubau im Neunkirchner Stadion vor dem Anpfiff

Werbung

Zuerst zweigeschossig, dann eingeschossig und jetzt wieder zweigeschossig. Das Ping-Pong zwischen Stadt und Land um die Neubaupläne der Tribüne im Stadion würde wohl eher zum Tischtennis als zum Fußball passen. Grund dafür sind die Kosten – Schätzungen sprechen von 1,6 bis 1,8 Millionen Euro.

Auf den ersten Blick hätte da die eingeschossige und vom Land bevorzugte Variante günstiger gewirkt. „Aber wir wollen ja den Eingang in den Sportplatz in die Peischingerstraße verlegen. Und da wäre der Niveauunterschied bei einem eingeschossigen Bau eklatant“, erklärt SPÖ-Infrastrukturstadtrat und SC Neunkirchen Obmannstellvertreter Günther Kautz die Hintergründe. „Bei einem zweigeschossigen Bau könnte man aber niveaugleich direkt vom Eingang in den Besucherbereich der Tribüne gehen.“ Im Untergeschoss wären Kabinen und Sanitärräume für Spieler und Schiedsrichter untergebracht.

Das sieht auch ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer so, der Kautz diesbezüglich Rückendeckung gibt. Beide stellten die Pläne auch beim Bezirksfest dem zuständigen ÖVP-Sportlandesrat Jochen Danninger vor Ort vor.

„Der Niveauunterschied bietet sich einfach für diese Lösung an. Ich habe auch bereits positive Signale aus St. Pölten erhalten und bin guter Dinge, dass es mit der Realisierung unseres Planes etwas wird“, so der Bürgermeister. Ein zusätzliches Gespräch direkt in St. Pölten steht in den kommenden Tagen noch bevor.

Für Osterbauer ist der Zeitpunkt der Umsetzung aber mittlerweile zweitrangig: „Wichtig ist nicht, wann wir es machen, sondern dass wir ein gutes Ergebnis erzielen und es überhaupt machen!“ Kautz würde sich einen Baubeginn noch im Herbst wünschen: „Dann könnten wir mit der neuen Tribüne bereits in die Frühjahrssaison starten.“

Arbeit gehört auch belohnt

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.