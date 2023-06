Aspanger überzeugte bei Lehrlingswettbewerb

Sie sorgen für die Straßensicherheit, bringen Straßenmarkierungen sowie Straßen- und Verkehrsschilder an, sichern Baustellen und Unfallorte ab: Die Rede ist von Straßenerhaltungsfachmännern und -frauen. Der Aspanger Christian Hatzl befindet sich derzeit in genau dieser Ausbildung und bewies sein Können nun beim Lehrlingswettbewerb in der Straßenmeisterei Sierndorf.

Hier erreichte der Aspanger den dritten Platz. Vor ihm landeten Lucas Vonwald aus Tulln sowie Marc Ulmer aus Langenlois. Gratulationen für die Leistungen gab es unter anderem von FPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer, dem EU-Abgeordneten Lukas Mandl von der ÖVP, dem NÖ Straßenbaudirektor Josef Decker sowie dem Obmann der NÖ Landespersonalvertretung Hans Zöhling.

„Die Mitarbeiter im NÖ Straßendienst sind eine wichtige Stütze für die Lebensqualität in Niederösterreich. Sie schaffen einen echten Mehrwert und sorgen 365 Tage im Jahr bei jedem Wetter dafür, dass unsere Straßen gut erhalten, gepflegt und bestens gewartet werden. Hochwertige Straßen sind die Grundvoraussetzung für die Mobilität in einem Flächenbundesland Niederösterreich“, sagt der für Verkehr und Infrastruktur zuständige LH-Stellvertreter Udo Landbauer.