Generationenwechsel bei der SPÖ Kirchberg: Nach 15 Jahren trat Gemeinderat Josef Wetzelberger als Vorsitzender zurück, Hannes Plochberger, seit 2015 Gemeinderat, wurde einstimmig zu seinem Nachfolger bestellt. In diesem Rahmen stellte man auch die Weichen für die Gemeinderatswahl am 26. Jänner 2020: Die SPÖ will mit den amtierenden Gemeinderäten an den Start gehen, mit Alexander Salzmann ist auch ein neues Gesicht an wählbarer Stelle dabei.

