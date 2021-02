Neunkirchen: Große Trauer um Paul Luger (64) .

Arbeitsam und hilfsbereit - so werden ihn alle, die ihn kannten, auch in Erinnerung behalten: Paul Luger, jahrzehntelanger und zuverlässiger Mitarbeiter der Neunkirchner Straßenmeisterei, ist am 9. Februar völlig überraschend im 65. Lebensjahr verstorben. Es sei ein Sekundenherztod gewesen, heißt es.