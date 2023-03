Ternitz: Zeitgeschichte auf Band

„Die Podcasts sind zu Beginn eigentlich nebenbei entstanden“, erzählt Gabi Haiden, Archivleiterin der Stadtgemeinde. Als sie für die neue Stadtchronik anlässlich „75 Jahre Stadt - 100 Jahre Gemeinde“ auf der Suche nach Geschichten war, unterhielt sie sich mit vielen Bürgern und nahm diese Gespräche auch auf. „Die Aufzeichnungen waren zum Teil sehr bewegend und gaben Einblick in eine Zeit, wie sie vor 40 oder 50 Jahren aussah“, so Haiden. In ihren Augen viel zu schade, diese Aufnahmen als, wie sie sagt, „Abfallmaterial“ zu behandeln. Und so wurde die Idee zur Podcastreihe geboren.

Die Bandbreite der 26 Podcasts und elf Videos erstreckt sich von Themen wie Wohnbau, Umwelt, Soziales bis hin zu Einsatzkräften, Wirtschaft und Tourismus. „Nachdem die Arbeit an der Filmreihe '100 Jahre Gemeinde, 75 Jahre Stadt' zeitgleich verlief, wurden manche Podcasts als Videos verwirklicht. So war es auch möglich, die Erzählenden visuell ins Bild zu rücken“, erklärt sie das Projekt.

Bewegende und lustige Gespräche

Ob ihr das ein oder andere Interview besonders in Erinnerung geblieben ist? „Jedes Interview hatte etwas für sich. Der ehemalige Ternitzer Postenkommandant Karl Ofenböck, der von einem nackten Mann attackiert wurde, die Greißlerin Maria Posch, die über jede Eigenheit der Dorfbewohner Bescheid wusste und so weiter“, erinnert sich Haiden zurück. Besonders bewegt habe sie jedoch das Gespräch mit Katharina Fürtbauer und ihrer Tochter Barbara von der Behindertenintegration Ternitz. „Was die Frau alles für ihre Tochter in Bewegung gesetzt hat, ist wirklich unglaublich“, so Haiden. Zudem seien aber auch lustige Gespräche und Erfahrungen mit dabei gewesen. So durfte die Archivleiterin etwa mit einem Einsatzwagen des Arbeiter-Samariterbundes mitfahren oder mit der Luftdruckpistole von Paralympics-Gewinner Oskar Kreuzer schießen.

Zu hören und sehen sind die Podcasts sowie die Videos hier.

