Citymanager, Stadtpark und Hundefreilaufzone. Es waren aktuelle und zukunftsweisende Themen, die im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion standen. NÖN und Gemeinde hatten anlässlich des 100-jährigen Stadtjubiläums dazu am Freitagabend auf den Hauptplatz geladen.

Die Mandatare Peter Teix (ÖVP), Andrea Kahofer (SPÖ), Vizebürgermeister Johann Gansterer (Grüne) und Regina Danov (FPÖ) bewiesen dabei unter der Leitung von NÖN-Redakteur Philipp Grabner nicht nur Diskussionskultur, sondern bei den wichtigen Themen durchaus Einigkeit, wenn es auch bei der Umsetzung verschiedene Ansichten gibt.

Klar wurde das zum Beispiel bei der Hundefreilaufzone. Diese wird von allen befürwortet, aber während SPÖ und FPÖ einen Platz im Stadtpark anvisieren, sind Grüne und ÖVP gegen diese Variante. ÖVP-Stadtrat Peter Teix brachte als Gegenargument die Ruhe ins Rennen: „Die Leute suchen dort Erholung!“ Gebell am Weg zu und bei einer Hundefreilaufzone wären da keine gute Idee. Was FPÖ-Gemeinderätin Regina Danov mit dem Argument, dass ja bereits jetzt viele Hunde im Stadtpark unterwegs seien, entkräftete. Für Andrea Kahofer kann eine Hundefreilaufzone im Stadtpark nur der Anfang sein, Vizebürgermeister Johann Gansterer forderte eine genaue und sensible Planung, aber: „Dieser Platz muss sich nicht zwingend in Zentrumsnähe befinden!“

Fazit: Hundefreilaufzone wird von allen begrüßt, Uneinigkeit gibt es noch über den Standort.

Auch bei der Forderung nach einem Citymanager ziehen die Fraktionen an einem Strang: „Mit einem Citymanager alleine wird es aber nicht getan sein“, so Andrea Kahofer. Dass große Ketten etwa die Innenstadt wieder beleben würden, könne man sich abschminken. Peter Teix versprach eine Umsetzung im kommenden Jahr, wie diese Lösung dann im Detail aussehen wird, sei aber noch unklar: „Ich kann mir auch vorstellen, dass wir projektbezogen starten.“ Johann Gansterer befürwortete die Pläne, warnte aber, dass der Manager kein Allheilmittel sei. Für die FPÖ gehört der Manager sofort eingesetzt: „Wann, wenn nicht jetzt?“, so Regina Danov. Ihr Nachsatz: „Der Citymanager darf aber kein Parteisoldat, sondern muss ein echter Checker sein!“

Fazit: Von allen Bekenntnis zum Citymanager, Art der Realisierung steht noch nicht fest.

Bei der geplanten Neugestaltung des Stadtparks ziehen alle an einem Strang. Tenor: Eine sensible Vorgangsweise ist dabei erwünscht, Toilettenanlage, mehr Licht oder Trinkwassermöglichkeit sind unabdingbar.

Kurze Unstimmigkeiten nur am Ende des Abends

Kurze Unstimmigkeiten gab es nur am Ende, als SPÖ-Stadtparteivorsitzende Andrea Kahofer die Hilfsleistungen der Stadt für die corona-krisengeschüttelte Wirtschaft anprangerte. Diese sei zu spät gekommen und wäre nicht abgesprochen gewesen. Was Peter Teix in Abrede stellte: „Dafür musste viel im Vorfeld mit dem Land abgeklärt werden, aber es stimmt, dass wir eine gemeinsame Videokonferenz dazu hätten machen können.“