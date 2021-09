Die Coronapolitik der Bundesregierung, die „Ibiza-Affäre“, Umwelt oder Bildung – die Themenpalette hätte kaum breiter sein können. Auf Einladung der „Jungen Generation“ diskutierten in der Vorwoche unter anderem die SPÖ-Nationalräte Julia Herr und Andreas Kollross sowie regionale SPÖ-Politiker über Kommunal-, Landes- und Bundespolitik.

Eingeleitet war die Veranstaltung mit einer „Walk and talk“-Runde worden, wie sie die „JG“ rund um Vorsitzenden Wolfgang Jahrl bereits in den vergangenen Wochen mehrmals durchgeführt hatte. Höhepunkt war schließlich die Debatte auf der Sommerbühne am Hauptplatz. Massive Kritik gab es dabei von allen Diskutanten an der Corona-Politik der Regierung.

Türkis-Grün habe die Pandemie vor allem dazu genutzt, „um Eigen-PR zu machen“, zeigte sich Andreas Kollross, auch Bürgermeister der Gemeinde Trumau im Bezirk Baden, überzeugt. Bundeskanzler Kurz habe vor allem Angst geschürt und damit „sehr viele Menschen verloren“, zeigte er sich überzeugt. Abseits dessen plädierten die SPÖ-Politiker unter anderem für einen Mindestlohn von 1.700 Euro brutto, eine „gerechte Bildungspolitik“ und für „mehr Glaubwürdigkeit in der Bekämpfung der Pandemie“.

Vorsitzender Wolfgang Jahrl zeigte sich mit dem Abend jedenfalls zufrieden – auch, wenn man sich wohl mehr Gäste am Hauptplatz erwartet hätte: „Natürlich wäre ein wenig mehr Besuch nicht schlecht gewesen, aber mit gravierend viel mehr Publikum war – temperaturbedingt an diesem doch schon kühleren Abend – nicht zu rechnen. Es zeigt aber auch, dass politische Arbeit wieder attraktiver gemacht werden muss.“