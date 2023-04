Neunkirchner SPÖ übt Kritik an „Grätzel-Events“

Die Stadtgemeinde bastelt an einer neuen Veranstaltungsreihe. Unter dem Motto „Kultur im Grätzl“ sollen auch abseits des Hauptplatzes kleinere Events stattfinden. Damit sollen, so die Argumentation aus dem Rathaus, die ortsansässigen Betriebe unterstützt werden. Und: Kunstschaffenden aus Neunkirchen und Umgebung soll eine Bühne geboten werden. Die Veranstaltungen sollen in- und outdoor bei den heimischen Gaststätten erfolgen, Start ist am 10. August beim Mostheurigen Simon in Mollram. Laut Gemeinde laufen derzeit noch Gespräche mit den Gastwirten vor Ort. Ein entsprechendes Anmeldeformular für Künstler gibt es auf der Stadtgemeinde-Homepage.

Nicht so gut zu sprechen ist SPÖ-Klubobmann Günther Kautz auf die Initiative. „Die Rede war davon, dass Geld in eine Kulturreihe investiert wird und nun nach Plätzen für die Veranstaltungen gesucht wird. Dass die Veranstaltungen in Gaststätten stattfinden, wurde so nicht gesagt. Wenn dem so ist, frage ich mich, was die Aufgabe der Gemeinde ist – Veranstaltungen in Gaststätten durchzuführen, das ist nicht Aufgabe der Gemeinde.“

Kautz vermutet außerdem Werbung für die ÖVP hinter der Initiative. „So sind auch die Konzertreihen auf der Sommerbühne eine Gemeindeveranstaltung und am Ende lassen sich der Bürgermeister und die ÖVP-Stadträte abfeiern, auf Kosten der Steuerzahler. Und drei Leute sind eigens für die Veranstaltungs-Organisation auf der Gemeinde angestellt worden“, so Kautz‘ Kritik.

Kulturstadträtin Christine Vorauer (ÖVP) kann Kautz‘ Bedenken nicht nachvollziehen. Die von der Stadt geschaffene „Sommerbühne“ trage „zu einer belebten Innenstadt bei“, so Vorauer. Es sei aber auch wichtig, in anderen Stadtteilen das gesellschaftliche Leben zu fördern. „Dafür ist aber eine gewisse Infrastruktur notwendig, daher können Veranstaltungen nur in Zusammenarbeit mit der Gastronomie funktionieren“, meint sie.

Dass die Veranstaltungen der ÖVP als Werbung dienen würden, weist sie zurück: „Wir ÖVP-Mandatare sind uns nur unserer Funktion bewusst und gehen gerne auf Veranstaltungen, um mit den NeunkirchnerInnen ins Gespräch zu kommen.“ Die SPÖ kritisiere lieber, als den Neunkirchnern zuzuhören, so Vorauers Konter.

