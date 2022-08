Stadt Neunkirchen will Verbrauch an Energie senken

Werbung

Für viele ist es – angesichts stark gestiegener Preise – das Gebot der Stunde: das Einsparen von Energie. Weshalb Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) das Thema in der Vorwoche auch in der Runde der Klubobleute aufs Tapet brachte. Angedacht sind laut ihm mehrere kleinere Maßnahmen: „Weil die große Maßnahme bereits vor zehn Jahren passiert ist, als wir die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt haben.“

„Die Idee ist etwa, die Beleuchtung der Dreifaltigkeitssäule am Hauptplatz zu verkürzen.“

Nun kann er sich den Einsatz von Solarleuchten sowie die Reduzierung der Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden vorstellen. „Die Idee ist etwa, die Beleuchtung der Dreifaltigkeitssäule am Hauptplatz zu verkürzen.“ Bereits passiert ist die Abschaltung der „Digilight Stele“ am Hauptplatz: Der Informationsbildschirm ist nun zwischen Mitternacht und sechs Uhr früh außer Betrieb.

Die Idee, bei der Straßenbeleuchtung jede zweite Lampe abzuschalten, hält Osterbauer für nicht umsetzbar – zum einen, weil das technisch schwer möglich sei, „zum anderen aber auch, weil das im Falle eines Einbruches zu vielen Diskussionen führen könnte. Etwa wenn der Einbruch genau beim dunklen Punkt stattfindet.“

Abseits dessen will Osterbauer vor allem an die Bevölkerung appellieren, Energie zu sparen: „Ich bin davon überzeugt, dass das jeder im privaten Bereich machen kann.“ Eine entsprechende Bitte soll auch in der nächsten „Gemeindestube“ an die Bevölkerung gehen.

„Das ist natürlich vor allem auch Symbolik, aber per se ist der Aufruf an die Bürger ja nicht verkehrt.“

Wenig begeistert vom bisherigen Engagement der Stadtspitze in Sachen Energiesparmaßnahmen zeigt sich SPÖ-Klubobmann Günther Kautz. Dazu sei „bisher kaum etwas gekommen“, sagt er. Die Beleuchtung mancher Gebäude zurück- oder gar abzudrehen, kann sich Kautz vorstellen: „Das ist natürlich vor allem auch Symbolik, aber per se ist der Aufruf an die Bürger ja nicht verkehrt.“ Viel wichtiger wäre, so Kautz, der Bau von Photovoltaik-Anlagen. Vor mittlerweile zehn Jahren habe es dazu eine hausinterne Untersuchung gegeben, wo derartige Anlagen installiert werden könnten, „getan hat sich da aber gar nichts.“ Selbst die nun geplante PV-Anlage auf der Mühlfeld-VS betreibe nicht die Stadtgemeinde selbst, so Kautz.

FPÖ-Klubchef: Ideen sollen intern beraten werden

Der freiheitliche Klubobmann Willi Haberbichler, selbst gelernter Elektrotechniker, hat sich bezüglich Einsparungen mehrere Überlegungen gemacht, wie er sagt: „Die nenne ich aber zunächst intern und nicht öffentlich“, antwortet er auf Anfrage der NÖN. Bisher sei von der Stadt zu dem Thema „eher wenig“ gekommen.

Einen der Vorschläge Haberbichlers kennt auch der Bürgermeister bereits: „Den werden wir uns jedenfalls auch anschauen.“ Zur Kritik von SPÖ-Klubchef Kautz, dass im Bereich Photovoltaikanlagen nichts getan worden sei, sagt er: „So aktuell, wie das Thema jetzt ist, war es die letzten zehn Jahre nicht.“ Es gebe aber Auflistungen, er könne sich etwa die Errichtung von PV-Anlagen auf Gemeindewohnungen oder am Erholungszentrum vorstellen. Den allergrößten Schritt sehe er aber mit der LED-Umstellung gesetzt – und die sei eben schon zehn Jahre her.

Schritte mit Symbolkraft

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.