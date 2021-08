Es hatte für große politische Aufregung gesorgt: Mit Stimmen der Bürgerliste „Gemeinsam für Würflach“ („GfW“) sowie eines SPÖ-Mandatars war im Februar diesen Jahres die Verleihung eines Ehrenzeichens im Gemeinderat verhindert worden – und zwar an den langjährigen Gemeinderat und amtierenden ÖVP-Parteichef in Würflach, Walter Mayer. Schon damals hatte die Bürgermeisterpartei das Vorgehen massiv kritisiert – Altbürgermeister Hans Schauer hat nun die Initiative ergriffen und eine Petition ins Leben gerufen.

Schauer, der zwischen 1992 und 2012 als Ortschef fungierte und aktuell Obmann des örtlichen ÖVP-Seniorenbundes ist, stößt vor allem auf, „dass die Bürgerliste kein Rückgrat hat“, wie er es gegenüber der NÖN formuliert: „Im Gemeindevorstand waren sie damals dabei, im Gemeinderat haben sie dann plötzlich dagegen gestimmt“, ärgert sich Schauer. Grund genug für den früheren Bürgermeister, eine Unterschriftenaktion zu starten. Sein Ziel ist klar: „Die Vergabe eines Ehrenzeichens soll nochmals in den Gemeinderat kommen“ – denn, so ergänzt Schauer: Walter Mayer hätte sich das „auf jeden Fall“ verdient. Bis Ende August sammelt Schauer noch Unterschriften, die Junge ÖVP im Ort hat die Initiative um eine Online-Petition erweitert. „Mein Ziel sind 200 Unterschriften oder etwas mehr“, erklärt Schauer.

Zustimmung signalisiert Bürgermeister Franz Woltron (ÖVP): Das Thema solle im Gemeinderat behandelt werden, so es von der Bevölkerung unterstützt werde. „Es ist viel Zeit vergangen und im Gemeinderat hat sich einiges getan“, meint Woltron. Roland Reiter, geschäftsführender Gemeinderat der Liste „Gemeinsam für Würflach“, zeigt sich hingegen einmal mehr skeptisch: „Ich habe dem Gemeinderat 2018 eine Liste von knapp 1.000 Unterschriften gegen die Schließung des Bades vorgelegt. Der Antrag wurde damals abgelehnt“, argumentiert er gegenüber der NÖN.

Nicht ohne Grund habe der Gesetzgeber eine Zweidrittel-Mehrheit für die Verleihung der Ehrenzeichen vorgesehen. „Ich gehe davon aus, dass der Bürgermeister eine Entscheidung, die im Gemeinderat getroffen wurde, akzeptiert“, so Reiters Nachsatz. Die Liste würde sich bei einer neuerlichen Abstimmung gleich verhalten, meint er.

Walter Mayer selbst war im Vorfeld von Schauer über die Initiative in Kenntnis gesetzt worden. „Ich schätze ihn für seine Initiative, werde die Aktion aber selbst nicht unterzeichnen oder bewerben“, so Mayer, der 25 Jahre Gemeinderat war, davon 18 Jahre geschäftsführend. Die Ablehnung im Gemeinderat sei „politisch und persönlich motiviert gewesen“, ist Mayer überzeugt, eine Zusammenarbeit mit der Bürgerliste sei lange nicht möglich gewesen. „Wir sind nicht im Parlament, wo es Regierung und Opposition gibt – am Schluss sollten wir alle miteinander arbeiten“, ist Mayer, nach wie vor Parteiobmann der ÖVP Würflach, überzeugt.

SPÖ-Vorsitzender Christian Schwendinger war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.