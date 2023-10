Neunkirchen will Lkw-Fahrverbot in der Blätterstraße

„Wir haben sogar von manchen detaillierte Beschreibungen bekommen, welche Lkws zu welcher Uhrzeit fahren. Allgemein ist aber der Tenor, dass der Schwerverkehr in den letzten Jahren dort enorm zugenommen hat und wir befürchten, dass der mit dem Bau der ÖBB-Unterführung in der Raglitzerstraße nicht weniger werden wird“, erzählen ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer und sein Stadtrat Thomas Berger, die nun gemeinsam an Gegenmaßnahmen arbeiten. Am liebsten wäre der Stadt ein Fahrverbot für Lkw über 4,5 Tonnen.

„Denn eine Verkehrszählung hat ergeben, dass dort täglich nicht nur 7.000 Pkw, sondern zusätzlich noch 400 Lkw fahren“, nennt Berger weitere Details. Aus diesem Grund gab es zuletzt eine Verkehrsverhandlung mit Vertretern der Bezirkshauptmannschaft vor Ort. Mit einem zumindest für Berger - noch - nicht zufriedenstellenden Ergebnis: „Es wird noch weitere Überprüfungen geben. Vor allem soll dabei detaillierter herausgefunden werden, woher die Lkws kommen und wohin sie fahren. Denn es wird ein primärer Zusammenhang mit der Tunnelbaustelle am Semmering vermutet“, so Berger. Für ihn sei das Ergebnis zweitrangig: „Das ist auch den Anrainern egal, woher der Schwerverkehr kommt und wohin er fährt. Die Belastung ist da. Das ist Fakt und da gehören Maßnahmen gesetzt, dass diese weniger wird.“

Angedacht waren auch verstärkte Kontrollen der Lkws durch die Exekutive: Allerdings fehlt dafür ein geeigneter Parkplatz vor Ort, der auch eine dementsprechende Größe aufweist, die man für solche Kontrollen benötigt. „Die alte Bushaltestelle ist leider zu kurz“, so Berger, der den Anrainern verspricht, weiter am Thema dran zu bleiben.

Der Forderung nach einem Lkw-Fahrverbot schließt sich übrigens auch die SPÖ an: „Das ist unabdingbar und ohnehin längst an der Zeit, da die Situation vor Ort in den letzten Jahren immer schlimmer wurde“, so SPÖ-Stadtrat Günther Kautz.