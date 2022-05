"100 Jahre Niederösterreich": Kampf in Ternitz

Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

Im Zuge der Zuspitzung der politischen Gegensätze zwischen Christlichsozialen und Sozialdemokraten ab den 1920er Jahren wurden auch im Bezirk Neunkirchen Wehrformationen gegründet. Die Heimwehren wurden von der Christlichsozialen Partei unterstützt und waren im ganzen Land gut organisiert, während der Republikanische Schutzbund als Formation der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei seine Basis in den Industrieregionen hatte.

Gerade in Ternitz als einer Hochburg der Sozialdemokraten gab es einen aktiven Schutzbund. Die Ereignisse um den Justizpalastbrand 1927 verschärften die Gegensätze zwischen den Parteien weiter und die Ausschaltung des Parlaments im März 1933 durch Bundeskanzler Dollfuß war erst der Auftakt zur Bekämpfung der größten Oppositionspartei. Im Zuge dessen wurde Ende Mai 1933 der Republikanische Schutzbund verboten, doch die Organisation bestand in der Illegalität weiter.

In der Führung des Schutzbundes war man sich uneinig, wann man nun eigentlich zum Schutz der Republik losschlagen sollte, wenn diese schon massiv beschädigt ist. So führte eine Waffensuche der Polizei am 12. Februar 1934 in einem Parteiheim der Sozialdemokraten in Linz zu einer gewalttätigen Gegenwehr des Schutzbundes und der Aufstand breitete sich aus. Der 12. Februar verlief in Ternitz aufgrund fehlender Weisungen von der Leitung des Schutzbundes in Wien noch ruhig, doch Mitglieder des Schutzbundes versammelten sich und begannen die vor der Staatsmacht verborgen gehaltenen Waffen aus den Verstecken zu holen. Etwa 50 Schutzbündler bezogen bis zum Morgen des 13. Februar mit zwei Maschinengewehren und etlichen Gewehren im Kinderfreundeheim am Kindlwald Stellung. Ohne einen Generalstreik war der Aufstand von Anfang an zum Scheitern verurteilt, der Streik wurde zwar angeordnet aber nur wenig befolgt, doch im Ternitzer Stahlwerk legten die Arbeiter an diesem 13. Februar die Arbeit nieder. Im Laufe dieses Tages trafen etwa 100 Mann von Gendarmerie, Bundesheer und Heimwehr in Ternitz ein, um den Widerstand zu brechen, da der Schutzbund aus seiner Position Südbahn und Wiener Hochquellenleitung bedrohen konnte. Zu diesem Zweck wurde die Position am Kindlwald von drei Seiten her angegriffen und auch mit Artillerie, welche etwa dort, wo heute die Kirche steht, aufgestellt war, auf das Kinderfreundeheim geschossen. Die Schutzbundkämpfer flüchteten angesichts der Übermacht in Richtung Gösing und entkamen in der einsetzenden Dunkelheit.

Auf der Seite der Exekutive gab es keine Verletzten, von der Seite der Schutzbündler gibt es keine Angaben, da aus Angst vor Verfolgung niemand freiwillig zum Arzt ging. Diese Angst war auch begründet: In den folgenden Tagen wurden Verhaftungen und Durchsuchungen in Ternitz durchgeführt, es gab einige Anklagen und zahlreiche Sozialdemokraten kamen ohne Anklage ins Anhaltelager Wöllersdorf.

