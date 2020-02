„Dosko! Dosko! Dosko! Ein Mann mit Herz und mit Verstand!“ Mit diesen Zeilen startet jenes Wahlkampflied für den burgenländischen SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, welches der Trattenbacher Manfred Tauchner (50) gemeinsam mit dem Bad Sauerbrunner Stefan Trenker komponierte, textete und im Rahmen des SPÖ-Wahlkampfauftakts im Jänner auch einem breiten Publikum präsentierte.

Den „Durchbruch“ schaffte der Song wohl mit einem Kurzbeitrag in der ORF-Sendung „Willkommen Österreich“. Der NÖN Neunkirchen stand der Trattenbacher Hobbymusiker Tauchner, der beruflich als FH-Studiengangsleiter in Eisenstadt tätig ist und mittlerweile in Enzesfeld-Lindabrunn (Bezirk Baden) lebt, Rede und Antwort zu seinem musikalischen Erfolg – der den burgenländischen Landeschef immerhin zu einer Absoluten Mehrheit brachte…

Einen ausführlichen Bericht über den Trattenbacher Wahlkampflied-Autor lest ihr in der Print-Ausgabe der Neunkirchner NÖN!