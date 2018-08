Gloggnitz: 70-Jähriger wurde die Geldbörse geraubt .

In Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) ist am Montag einer 70-jährigen Frau die Geldbörse geraubt worden. Die örtliche Polizeidienststelle (Tel.: 059133-3352) sucht nun Zeugen des Vorfalls vom Vormittag in der Richtergasse. Der Täter entkam.