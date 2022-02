107 Personen bei Griechenwirt in St. Johann am Steinfelde kontrolliert

Es ist eine lange Liste von Verwaltungsübertretungen, die die Polizei nach ihrer Kontrolle in dem St. Johanner Lokal an die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen übermittelt hat: Unbefugte Gewerbeausübung, keine aufrechte Betriebsanlagengenehmigung, Verdacht der Abgabenhinterziehung, Verstoß gegen das Covid-Maßnahmengesetz, 61 Anzeigen wegen Nichteinhaltung der 2G-Regel und sechs Anzeigen wegen Anstandsverletzung.

67 Anzeigen getätigt

In den vergangenen Monaten machte der griechische Wirt mit zahlreichen Videos auf sozialen Plattformen sowie Aktionen vor und in seinem Lokal auf sich aufmerksam. Vor wenigen Woche stellte er, wie er selbst in einem Video sagte, seinen Betrieb "ruhig". Ruhe ist seitdem aber nicht eingekehrt - im Gegenteil: So feierte der Wirt nicht nur zu Silvester eine Party, am Freitagabend stand erneut die Polizei mit insgesamt 44 Beamten vor der Tür.

"Es wurden mehrere Gäste von außen im Lokal wahrgenommen", sagt Johann Baumschlager, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich. 107 Personen wurden letztendlich im Schankraum sowie dem Speisesaal gesichtet und auch kontrolliert. 61 von ihnen konnten keinen gültigen 2G-Nachweis vorlegen und wurden somit angezeigt. "Sechs Gäste wurden bei der Identitätsfeststellung aggressiv", so Baumschlager. Sie müssen ebenfalls mit einer Anzeige wegen Anstandsverletzung rechnen.

Keine Einsicht bei Wirten

Die Reaktion des Griechen sei laut dem LPD-Pressesprecher "wie immer" gewesen: "Er ist nach wie vor ein Maßnahmengegner und sah diese Kontrolle absolut nicht ein." Neben der Einhaltung der Covid-Maßnahmen wurde auch eine gewerberechtliche Kontrolle durchgeführt. "Die fünf Kollegen der Finanzpolizei konnten dabei einige Überschreitungen feststellen", so Baumschlager. So wurde das Lokal nicht nur ohne aufrechter Betriebsanlagengenehmigung geführt, es besteht zudem der Verdacht der Abgabenhinterziehung. Außerdem seien laut Polizei an diesem Abend mehrere illegal beschäftigte Personen im Lokal tätig gewesen.

Weiterhin Kontrollen

Während die Überschreitungen von Freitagabend bereits bei der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen aufliegen, werde man das Lokal seitens der Exekutive weiterhin im Auge behalten. Weitere Anzeigen sind bei nochmaligen Überschreitungen laut Baumschlager nicht ausgeschlossen.

