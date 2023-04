Aspang: Ex-Lebensgefährtin mit Messerstichen schwer verletzt

Ereignet hatte sich der Vorfall bereits am 6. April am späten Nachmittag. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf NÖN.at-Nachfrage bestätigt, hatte ein Mann seiner früheren Lebensgefährtin mehrere Messerstiche versetzt. Laut Exekutive wurde die Frau an einer Hand schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

„Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert“, so Gruppeninspektor Raimund Schwaigerlehner, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die Hintergründe der Tat werden laut Schwaigerlehner derzeit erhoben, weshalb man vorerst keine näheren Angaben zu dem Vorfall machen könne.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.