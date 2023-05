„Ich habe ein Messer in der Hand. Erschießt mich!“

Wie nun auf einem Video ersichtlich, hantierte der Mann vor den Polizisten mit einem riesigen Küchenmesser und schrie: „Ich habe eine Messer in der Hand und ich will dass sie mich erschießen. Erschießt mich“ rief er mehrmals lautstark in Richtung Beamte. Verzweifelt bat ihn dabei seine Gattin mehrmals, das Messer aus der Hand zu legen. „Bitte geben Sie das Messer weg, das ist keine gute Idee“, so auch ein Polizist zu dem Mann.

Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller bestätigte auf Nachfrage der NÖN, dass es sich um „keinen alltäglichen Einsatz gehandelt hat.“ Grund des Einsatzes sei der Vollzug einiger behördlicher Strafverfahren, die rechtskräftig sind, gewesen. Sprich, die Polizei hätte die Verwaltungsstrafen im Auftrag der Bezirkshauptmannschaft einheben sollen.

Im Zuge der Amtshandlungen sei es seitens des „Griechenwirts“ zu den „erwarteten verbalen Provokationen“ gekommen. „Verhaftet wurde er aber nicht. Das kann ich definitiv bestätigen“, so Neumüller. Zu weiteren Details der Amtshandlung wollte er sich nicht äußern.

