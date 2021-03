Dramatische Szenen spielten sich zuletzt beim sogenannten „Guglhupf“, der Südbahnüberquerung am Triftweg, ab. Ein Mann, der von einer Brücke springen wollte, konnte von einem Stadtpolizisten buchstäblich in letzter Sekunde gerettet werden. Dabei steckte sich der Lebenretter allerdings mit Corona an.

„Wir wurden von der Mutter eines Kollegen informiert, dass jemand über das Geländer der Überführung gestiegen sei und offenbar auf die Gleise der Südbahn springen möchte“, erinnert sich Stadtpolizeikommandant-Stellvertreter Klaus Degen an den Vorfall. Sofort werden alle Zugbewegungen gestoppt und eine Streife der Stadtpolizei wird zum „Guglhupf“ geschickt.

Als die ankommt, möchte der Mann gerade zum Sprung ansetzen. Mit einem beherzten Zugriff gelingt es dem Mitarbeiter der Stadtpolizei, den Lebensmüden über das Geländer zurückzuziehen. „Dabei erlitt der Mann eine leichte Rückenverletzung und wurde von dem Kollegen noch ins Spital und dann auf die Psychiatrie begleitet. Insgesamt war er drei Stunden mit ihm beisammen“, so Degen. Dabei dürfte sich der Stadtpolizist mit Corona infiziert haben. Denn wie sich kurze Zeit später herausstellte, war der Gerettete ebenfalls Covid-positiv.

Halbe Stadtpolizei außer Gefecht

„Zum Glück weist der Kollege nur leichte Symptome auf“, so Degen. Allerdings hatte die Erkrankung auch direkte Auswirkungen auf den Wachkörper. Ein weiterer Mitarbeiter wurde angesteckt, drei als K1-Personen in Absonderung geschickt. Mit zwei Beamten wurde versucht, einen Notbetrieb aufrecht zu erhalten. Bestürzt über den Vorfall zeigte sich auch ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer. Er will die beiden Beamten nach der Rückkehr in den Dienst jedenfalls dementsprechend belobigen.