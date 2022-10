Polizeieinsatz Neunkirchen: Sohn drohte, seine Mutter umzubringen

Z u dramatischen Szenen kam es in der Vorwoche in Neunkirchen: Ein 21-jähriger Syrer drohte, seine Mutter umzubringen. Er wurde in Untersuchungshaft genommen.