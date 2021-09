Aspang Markt: Kunde griff in Geldlade .

In einem Geschäft in Aspang Markt (Bezirk Neunkirchen) hat ein vorerst unbekannter Täter in die Geldlade gegriffen und einen laut Polizei niedrigen bis mittleren dreistelligen Euro-Betrag an sich genommen. Beim Zuschlagen der Kasse habe der Kunde einer Verkäuferin zudem die Finger eingeklemmt.