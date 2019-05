Ein bisschen ist Maximilian Weningers Vater daran „schuld“, dass die Musik im Leben des 20-Jährigen seit jeher eine große Rolle spielt. „Papa hat immer selbst musiziert und hatte auch eine große CD-Sammlung. So hat es sich entwickelt, dass ich selbst auch irgendwann damit begonnen habe, Lieder zu schreiben“, erzählt der Edlitzer.

Daher erlernte Weninger – neben seiner Schullaufbahn, die er mit der Matura am BORG Wr. Neustadt abschloss – nebenbei etwa das Spielen der Gitarre. „Einerseits im Musikschulunterricht, aber ich habe mir vieles auch selbst beigebracht“, muss der Edlitzer schmunzeln. Nun hat der 20-jährige begeisterte Musiker seinen ersten Tonträger herausgebracht – eine sogenannte „EP“, ein Tonträger, der vier Lieder beinhaltet und zwischen einer „Single“ und einem „Album“ einzuordnen ist. „Vor einem halben Jahr ist ein sehr wichtiger Mensch aus meinem Leben verschwunden – aus dieser Emotion heraus habe ich niedergeschrieben, wie es mir damit geht“, erklärt Weninger, wie er zu den Texten kam. Das Besondere an der „EP“ des 20-Jährigen: Von der Musik über den Text bis hin zur Aufnahme hat Weninger alles in Eigenregie abgewickelt. Nun sind die vier Songs auf allen gängigen Musikplattformen, etwa Spotify, erhältlich.

Nach dem beruflichen Traumberuf gefragt, muss Weninger lachen: „Natürlich würde ich mir wünschen, mit Projekten wie diesen mein Leben bestreiten zu können. Demnächst starte ich jedenfalls mal mein Studium zum Musikschullehrer.“ Parallel dazu will Weninger einerseits seine Solo-Projekte vorantreiben, andererseits auch mit seiner Band „Bathing in a raindrop“, mit der er zuletzt etwa in Linz auftrat.