Verschiedene Obstsorten, eine Blumenpracht, wohin man nur sieht und viele liebevolle Details. Wenn man den Garten von Andrea Lechner betritt, fühlt man sich ein bisschen wie im Paradies. 13 Jahre lange hat die 51-Jährige an dem Projekt gearbeitet. Jetzt möchte sie ihre kleine Oase auch für Besucher öffnen.

Begonnen hat das Gartenabenteuer von Andrea Lechner 2007. „Damals hatte ich einen kleinen, einfachen Gemüsegarten“, erzählt sie der NÖN beim Lokalaugenschein. Und daraus wurde immer mehr und mehr. Heute, 13 Jahre später, braucht Lechner alleine zum Gießen ihrer Oase eineinhalb Stunden. „Eigentlich müsste man ja zwei Mal am Tag gießen, das mache ich aber nicht“, schmunzelt sie.

Für Lechner ist die Arbeit im Garten zwar anstrengend, aber dennoch der Ausgleich zum stressigen Alltag. „Ich verbringe mehrere Stunden am Tag in der Natur, das beruhigt mich“, erzählt sie. Vor zwei Jahren hat sie sogar noch die Ausbildung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter gemacht. „Das war eine sehr fordernde Zeit, aber ich habe es geschafft und kann meinen Mann jetzt am Bauernhof unterstützen“, freut sie sich.

Zudem herrscht bei Familie Lechner das Motto: „Aus alt mach neu“. So wurde der Zaun rund um den neuen Gemüsegarten aus dem Holz des ehemaligen Silos gebaut. Und ein altes Bett hält nun als Kräuterbeet her. „Wir wollen bei uns nichts verschwenden und so weit als möglich alles nutzen!“

Ein weiteres größeres Projekt steht bereits in den Startlöchern: Direkt am Hof der Familie soll eine kleine Ferienwohnung entstehen. „Das wird aber noch ein wenig dauern“, schmunzelt die 51-Jährige.

Bis dahin kann aber zumindest schon einmal der paradiesische Garten bewundert werden...