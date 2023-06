Kirchberg/Baden: Eine Tagträumerin als Buchautorin

Hätte Elisabeth Steinkellner in ihrer Jugend ihren Berufswunsch nennen müssen – „Tagträumerin“ hätte es wohl am besten getroffen, sagt die 42-Jährige: „Denn das war es, was ich hauptsächlich gemacht habe: Mich in unzählige verschiedene Leben und Begebenheiten hineinträumen.“

1981 in Neunkirchen geboren und in Kirchberg am Wechsel aufgewachsen, konnte sich Steinkellner viele verschiedene berufliche Standbeine vorstellen – schließlich wurden es aber weder die Meeresbiologin noch die Zirkusartistin oder Kultur- und Sozialanthropologin. Die einstige Absolventin des G/RG Sachsenbrunn ist heute Schriftstellerin, vorwiegend für Kinder und Jugendliche.

Während ihres Studiums arbeitete Steinkellner zunächst im spiel- und freizeitpädagogischen Bereich, ehe sie 2010 ihr Bilderbuch „An Herrn Günther, mit bestem Gruß“ im „Jungbrunnen-Verlag“ veröffentlichte. Es sollten insgesamt 17 weitere Bücher folgen – etwa der Jugendroman „Rabensommer“, das Märchenbuch „Wer fürchtet sich vorm lila Lachs?“ oder das neueste Werk, „Esther und Salomon“, erschienen 2021. „Wahrscheinlich bin ich genau deshalb Schriftstellerin, weil ich beim Schreiben immerzu in andere Lebenswelten hineinschlüpfen kann“, meint Steinkellner. Ihre Arbeit blieb nicht unbemerkt: Die in Baden bei Wien lebende Autorin wurde für ihre bisherigen Arbeiten etwa mit dem Hans-im-Glück-Preis, dem Feldkirchner Lyrikpreis oder dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis geehrt.

Die Frage, woher sie denn ihre Inspiration nehme, hört Steinkellner oft – nicht zuletzt bei Lesungen auch von Kindern. Als anschauliches Beispiel nennt sie dabei stets „einen großen Hexenkessel“. „Rundherum, auf den Regalen meiner Hexenküche, stehen Gläser und Tiegel mit den unterschiedlichsten Aufschriften. Ich schütte von allem etwas in meinen Hexenkessel, rühre ein paar Mal kräftig um und irgendwann beginnt ein Dunst über dem Kessel zu wabern. Und in diesem Dunst erkenne ich die Idee für eine neue Geschichte“, erzählt sie.

Zur Heimat Kirchberg „eine ganz besondere Bindung“

Im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur bemerkt Steinkellner eine große Entwicklung – schließlich habe sie sich „von der rein pädagogisch-didaktischen Funktion“ hin zur „richtigen“ Literatur, zur „Kunst“ gemausert. Alle Themen des Lebens, die Kinder und Jugendliche betreffen, dürfen auch literarisch behandelt werden, ist Steinkellner überzeugt: „Einem guten Buch gelingt es, Kinder weder zu über-, noch zu unterfordern, sondern sie herauszufordern und zu bewegen.“

Dabei dürfe es aber nicht passieren, dass Stereotype bedient oder Vorurteile fortgeschrieben werden, mahnt sie: „Und: Bücher für junge Menschen brauchen zwar keineswegs ein klassisches Happy End, aber ich würde ein Buch für Kinder niemals in Hoffnungslosigkeit enden lassen.“

Zu Kirchberg hat Steinkellner, die aktuell an einer Erzählung für Kinder arbeitet, eine „besondere Bindung“, wie sie sagt: „Meine Mutter lebt dort, mein Elternhaus steht dort, alles dort ist mir auf eine Weise vertraut, die schwer in Worte zu fassen ist.“ Was übrigens auch Elisabeth Steinkellners Kinder so sehen, die sich gerne bei der Oma in Kirchberg aufhalten: „Mein Kindheitszuhause ist für sie ein zweites Zuhause geworden!“

Mehr Informationen: www.elisabeth-steinkellner.at