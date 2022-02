Payerbacher bei "Ninja Warrior“-Show dabei

„Man hat nur eine Chance!“ Ninja-Warrior-Anwärter Patrick Apfelthaler aus Payerbach stellt sich der Herausforderung in der beliebten Austro-Version der „Puls4“-Show bereits zum vierten Mal.

Bei „Ninja Warrior Austria 2022“ haben die Kandidaten schwierige Parcours-Läufe in möglichst kurzer Zeit zu durchlaufen. Die Parcours sind in jeder Show verschieden gestaltet, die Athleten benötigen vor allem sportliche Fähigkeiten wie Kraft, Ausdauer oder Körperbeherrschung.

Wer bis zum Finale durchhält, steht dem „Endgegner“, dem „Mount Midoriyama“, gegenüber (ein mehr als 20 Meter langes Seil muss erklettert werden). Wer diesen als Schnellster bezwingt, erhält den Titel „Ninja Warrior“ und 88.888 Euro Preisgeld. Ab Montag, den 21. Februar, geht die dritte Staffel von „Ninja Warrior Austria“ um 20.15 Uhr auf dem Privatsender „Puls 4“ in die zweite Runde. Und unter rund 190 Ninja-Anwärtern tritt neben fünf anderen Sportlern aus Niederösterreich auch Apfelthaler an.

Jede Runde ist eine

neue Herausforderung„Das ist Adrenalin pur“, ist der gebürtige Oberösterreicher mit Salzburger Wurzeln – die Liebe hat ihn nach Payerbach gebracht – begeistert. Die Herausforderung sucht der 32-jährige Unternehmer nicht nur im Beruf – er ist im Kunsthandwerk tätig –, sondern auch in seiner Freizeit. „Geht nicht, gibt es nicht“, schmunzelt er, „immer die gleichen Abläufe sind langweilig – wenn etwas unmachbar erscheint, trainiere ich so lange, bis ich es schaffe!“

Beim Ninja-Warrior-Wettbewerb brauche es vor allem Kraft und Ausdauer, Technik und mentale Stärke. In seinem Garten und in seiner Lagerhalle in Edlach hat sich der Athlet seinen privaten Trainingsparcours aufgebaut. Eine 5,5 Meter hohe Megawand, der sechs Meter hohe Kamin und die Himmelsleiter fehlen hier ebenso wenig wie der „Kletterdschungel“. Apfelthaler trainiert täglich ein bis zwei Stunden – und zwar das ganze Jahr über!

Training muss zur Leidenschaft werden

„Nach der Show ist vor der Show“, lacht er, „das muss zur Leidenschaft werden, sonst geht das nicht!“ Nicht nur Krafttraining und Grifftechniken gehören dazu, sondern auch Mentaltraining. „ Im Wettkampf muss ich das Hirn ausschalten und dann: Vollgas!“ Was ihm an „Ninja-Warriors“ gefällt, ist die Gemeinschaft: „Wir kämpfen nicht gegeneinander, sondern sind eine riesengroße Familie“, betont er, „der Athlet kämpft immer nur gegen sich selbst und den Parcours.“

Seine größten Fans sind Söhnchen Sam und Gattin Anita, die ihn nach Kräften unterstützen: „Er ist immer unser Kämpfer. Egal, was er macht – wenn er dahinter steht, zieht er es durch!“

