Ein fröhliches Lachen, die Augen strahlen mit der Sonne um die Wette, die gerade noch hinter dem Berg hervorblinzelt: „Der Schneeberg muss unbedingt mit aufs Foto“, schmunzelt Ingrid „Ax“ Jägersberger, „der darf auf keinen Fall fehlen!“

Seit dem Jahr 2003 bewirtschaftet sie gemeinsam mit ihrem Mann Hannes (er ist ÖVP-Gemeinderat im Ort, Anm.) den land- und forstwirtschaftlichen Familienbetrieb in Puchberg. Für die 42-Jährige ist die Landwirtschaft nicht nur Beruf, sondern Berufung: „Ohne harmonisches Miteinander von Mensch und Tier geht es nicht!“, ist sie überzeugt. Die NÖN darf sie auf ihrem abendlichen Rundgang begleiten.

Während Jägersberger die Weidezäune kontrolliert, nimmt sie sich ausgiebig Zeit für ihre „Ax-Oxn“ – die Tiere freuen sich sichtlich über ihre täglichen Streicheleinheiten. Eigentlich habe sie Köchin gelernt und einige Jahre in Tirol gearbeitet, erzählt die gebürtige Winzendorferin, „die Liebe hat mich dann nach Puchberg verschlagen und mir noch dazu meinen Traumberuf beschert!“ Die „Landwirtin aus Leidenschaft“ engagiert sich aber nicht nur auf dem eigenen Hof, sie organisiert als Gemeinde- und Ortsbäuerin die unterschiedlichsten Kurse und Workshops – von Kochen, Kreativarbeiten über Gesundheit ist alles dabei – und Ausflüge für „ihre Bäuerinnen“. „Damit wir auch einmal rauskommen“, erzählt sie mit einem schelmischen Augenzwinkern.

Seit 2018 bringt sie außerdem als Seminarbäuerin Kindern in den regionalen Schulen den Alltag auf einem Bauernhof nahe. Dieser beginne für sie schon um fünf Uhr morgens mit einem Familienfrühstück, dann arbeite jeder seinen Bereich ab. Zu tun gebe es immer etwas: Tiere, Mähen, Stallarbeit, Haushalt, Brotbacken oder „Kuchlgartl“. Wochenende habe sie im Sommer keines, dafür ergebe sich im Winter durchaus die eine oder andere gemeinsame Skitour.

Ihre heimliche Leidenschaft aber gehöre schon seit Kindesbeinen dem Westernreiten: Mit ihrem Pferd „Smoky“ war die sportliche Landwirtin dann in den letzten Jahren schon auf vielen Turnieren erfolgreich. Sie sei glücklich mit dem, was sie bisher erreicht habe, „nur der erste Platz hat bis jetzt noch nicht sein wollen!“, strahlt die Hobbysportlerin, die neben ihrem ausgefüllten Arbeitsalltag täglich in den frühen Morgenstunden auf dem kleinen hofeigenen Reitplatz trainiert: „Diese Zeit nehme ich mir – alles nur Einteilungssache“, lacht sie. Ob sie noch Träume habe? „An die Westküste der USA würde ich noch gerne“, momentan sei es schwierig, räumt sie ein, aber, wenn nicht jetzt, dann später: „Geht nicht, gibt’s bei mir nicht!“