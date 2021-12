Neun Corona-Fälle: Kleiner Cluster im Pflegezentrum Neunkirchen

Ein kleinerer Corona-Cluster beschäftigt aktuell das Pflege- und Betreuungszentrum in Neunkirchen. Wie seitens der Einrichtung beziehungsweise Landesgesundheitsagentur auf NÖN.at-Anfrage bestätigt wird, sind aktuell fünf Bewohner sowie vier Mitarbeiter betroffen. Demnach haben die Bewohner „keine beziehungsweise sehr leichte Symptome“ und sind alle in einem Isolierbereich des Hauses untergebracht, wo sie betreut werden. Die vier positiven Mitarbeiter befinden sich in Absonderung.

Die Betreuung der Bewohner sei gewährleistet, betont man im Pflege- und Betreuungszentrum: „Das Präventionskonzept sowie die Hygienerichtlinien werden strengstens eingehalten, Schutzausrüstung ist in ausreichendem Maße vorhanden.“ Bereits im vorangegangenen Jahr hatte man eine ähnliche Situation zu bewältigen – das sei „gut“ verlaufen, wird betont.