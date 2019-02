Ein dreister Einbruch mit großem Schaden in die Volksschule und Neue Mittelschule hielt in der Vorwoche die Exekutive und Schulverantwortlichen auf Trab. Nicht nur dass die unbekannten Täter bei ihrem Einbruch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch großen Sachschaden hinterließen, erbeuteten sie neben Bargeld auch noch fünf Laptops aus den Klassen.

Offenbar hatten es die Täter, die durch ein Fenster der Volksschule in das Gebäudeinnere gelangten nur auf Bargeld abgesehen.

Auch Kasten wurde zu Kleinholz gemacht

„In der Direktion wurden sie dann fündig. Dort haben sie einen Schrank, in dem ein Tresor an der Wand verankert war, zu Kleinholz gemacht. Danach sind sie mit dem Tresor und den Laptops geflüchtet. Ich bin mächtig verärgert“, so SPÖ-Schulstadträtin Andrea Reisenbauer. Sie geht davon aus, dass es sich zumindest um zwei Täter gehandelt hat.

Dabei waren die Schulen nicht das erste Mal Schauplatz eines Einbruchs: „Im Mai 2017 gab es einen ähnlichen Vorfall“, erinnert sich Reisenbauer. Da sie befürchtet, dass es demnächst zu weiteren Einbrüchen kommen könnte, möchte sie nun mit einer Securityfirma dementsprechend vorsorgen und gegenwirken: „Es gibt einige Maßnahmen, die wir gerade ausarbeiten, damit solche ärgerlichen Dinge in Zukunft nicht mehr passieren!“