Für Ternitz ist das Jahr 2019 jenes der Bahnunterführungen. Vor Monaten fiel der Beschluss, in den Ortsteilen Pottschach und Rohrbach eine Bahnunterführung zu bauen. Den Stein ins Rollen brachte der Bau des Semmering-Basistunnels, nach dessen Fertigstellung die Frequenz der Züge auf der Südbahnstrecke noch weiter gesteigert werden soll.

Losgehen soll es bei beiden Baustellen noch in diesem Jahr. „Wir werden im Frühjahr mit einer großen Informationskampagne beginnen, weil es natürlich Verkehrsbeeinträchtigungen geben wird“, so SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak.

Rohrbach noch 2019 fertig

In Rohrbach soll ca. ein dreiviertel Jahr gebaut werden. In diesem Bereich wird der Verkehr über die Dammstraße, die direkt neben der Südbahn verläuft, umgeleitet. „Wir werden alles rechtzeitig beschildern“, so Dworak. Mit den Arbeiten soll im März oder April gestartet werden. „Laut ÖBB soll die Unterführung im Herbst bzw. Spätherbst fertig sein“, so der Bürgermeister.

Mit einer etwas längeren Bauzeit wird hingegen im Ternitzer Ortsteil Pottschach gerechnet. Hier wird direkt nach der Apotheke ein komplett neuer Straßenzug entstehen, der unter die Gleise durchführen soll. Mit einer Fertigstellung dieses Großprojektes wird im Frühjahr 2020 gerechnet. „Bis dahin geht der Verkehr nach wie vor über den Bahnschranken in Pottschach“, erklärt der Stadtchef die Verkehrssituation während der Bauarbeiten.

„Man hat dann auch von der Bahnhof-Seite einen angenehmen, barrierefreien Zugang!“Rupert Dworak, SPÖ-Bürgermeister

Gute Nachrichten gibt es auch rund um die Bahnhöfe in Ternitz und Pottschach. „Jener in Pottschach bleibt natürlich auch nach den Bauarbeiten noch erhalten. Startschuss für die Umbauarbeiten sind im Frühjahr 2020. Der Bahnhof in Ternitz wird ebenfalls modernisiert und vor allem wird jeder Bahnsteig barrierefrei zugänglich sein“, freut sich der Stadtchef über die Neuerungen. So soll jeder Steig mit einem Lift ausgestattet sein.

Die Bahnunterführung in Pottschach soll im Frühjahr 2020 fertig sein. | Tanja Barta

Der Bahnhofszugang seitens Franz-Dinhobl-Straße und Trafik wird es nach den Umbauarbeiten nicht mehr geben. „Man hat dann auch von der Bahnhof-Seite einen angenehmen und barrierefreien Zugang. Da ist dieser nicht mehr nötig“, so der Stadtchef.

Für beide Bahnunterführungen investiert die Stadtgemeinde rund 700.000 Euro.