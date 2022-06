Wimpassingerin übernimmt drei McDonald's-Filialen

Werbung

Neues Gesicht an der Spitze bei den McDonald‘s-Filialen in Wiener Neustadt. Ab sofort führt Alexandra Stief die Restaurants als Franchisenehmerin und tritt damit das Erbe ihres im Vorjahr verstorbenen Mannes Peter Stief an.

Bereits ab 2017 arbeitete die Unternehmensberaterin und Controllerin an der Seite ihres Mannes, seit 2019 ist sie als Prokuristin der Standorte in der Pottendorfer Straße, in der Nikolaus-Otto-Straße und im Fischapark verantwortlich. „Ich bedanke mich bei meiner Familie, meinen Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Stammgästen und nicht zuletzt McDonald’s Österreich für das entgegengebrachte Vertrauen und die umfassende Unterstützung in den letzten Monaten“, so die Unternehmerin, die in Wimpassing lebt.

Restaurants werden nachhaltig modernisiert

Für die Zukunft hat Alexandra Stief schon einige Projekte ins Auge gefasst. Im Mittelpunkt steht jedoch das Thema „nachhaltige Modernisierung“. So möchte sie die drei Filialen schrittweise modernisieren und dabei auch nicht auf die hohen Umweltstandards, die von McDonald‘s gefordert werden, vergessen. Zudem sind auch weitere Energiesparmaßnahmen vorgesehen. Auch die Einführung neuer Services sowie optimierter Abläufe für einen entspannten Besuch der Gäste sind der Unternehmerin ein Anliegen. „Es ist mein Anspruch, die drei Wiener Neustädter Betriebe mit Investitionsbereitschaft, persönlichem Engagement und all meinem Wissen über die Marke McDonald’s zu führen und weiterzuentwickeln“, betont Alexandra Stief.

Nicht zuletzt bietet die Wimpassingerin 140 regionale Arbeitsplätze. Hier liegen ihr „eine attraktive Gestaltung von Karrieremöglichkeiten sowie Benefits für ihr Team“ besonders am Herzen, wie sie sagt.

