In Reichenau wird wieder Theater gespielt

„Die gegenwärtige Wirklichkeit ist furchtbar, aber die Kunst kann visionär sein, wenn sie es will und wenn wir es wollen.“ Mit diesen Worten beschrieb in der Vorwoche – über den Dächern von Wien – die neue künstlerische Leiterin und Schauspielerin Maria Happel ihre Vision vom Theatersommer 2022 in Reichenau.

In ihrer ersten Programmpräsentation kündigte Happel vier Eigenproduktionen, Theaterklassiker aus dem 19. und 20. Jahrhundert, im „Großen Saal“ und im „Neuen Spielraum“ des Theaters an, die von 2. Juli bis 6. August über die Bühne gehen sollen. Die Besucher erwartet an diesen 36 Tagen viel Neues.

Die Eröffnung der Festspiele Reichenau soll am 2. Juli mit einem großen Künstlerfest im Kurpark bei freiem Eintritt stattfinden. Neu ist ein Familienprogramm, die Künstlergespräche „Alte Meister“ unter anderem mit Claus Peymann, Hermann Beil, Rudolf Buchbinder und die „Nach(t)gespräche“, die im Anschluss an eine Vorstellung pro Produktion mit Publikumsbeteiligung und mitwirkenden Künstlern stattfinden sollen.

Für Happel ist es wichtig, dass „der besondere Charakter der Festspiele weiter gepflegt wird“, wie sie bei der Präsentation sagte. Dabei ist nicht zu übersehen, dass sie bereits eine leichte Kursänderung der Festspiele vorgenommen hat. Ihr Team besteht, wie sie es formuliert, „aus wunderbaren Frauen“, die die operative Geschäftsführung, das künstlerische Betriebsbüro, die Assistenz der Geschäftsführung im Förderverein, für Ticketing und Veranstaltungsorganisation, die technische Leitung und das Marketing über haben.

Neu gegründet wurde der „Verein der Freunde der Festspiele Reichenau“. Mit einer Mitgliedschaft gibt es ein Vorkaufsrecht und Einbindung in das Geschehen vor und hinter der Bühne. Der Kartenverkauf für Nicht-Mitglieder startet am 28. März.

Neu ist eine Jugendermäßigung von 50 Prozent für Unter-26-Jährige. Die gesamte Kartenauflage beträgt 33.204 Tickets. Das Gesamtbudget umfasst 3,7 Millionen Euro. Mehr dazu auf den Seiten 62 und 63!

