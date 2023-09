„Wir san aus Mariensee“ – „Die Kreini's“ mit ihrem ersten Musikvideo

In „Wir san aus Mariensee” geht es um den Zusammenhalt in ihrer Heimatgemeinde, aber natürlich auch um Schmäh und Stimmung. Mit dem Video haben sie Mariensee und seine Einwohner und Einwohnerinnen in Szene gesetzt. Im Mittelpunkt steht die Feuerwehr als Treffpunkt für Jung und Alt. Trotz der vielen Menschen, die dabei waren, nahm der Dreh nur einen (langen) Tag in Anspruch. Die meisten Mitwirkenden sind auch tatsächlich Einheimische. Eine schöne Gelegenheit für die Fans, ihre Lieblingsmusiker zu unterstützen. Den Spaß an der Sache sieht man allen an.

Wichtig war den Musikern auch, den Nachwuchs miteinzubeziehen, wie „Kreini’s”-Hälfte Stefan Kremsl betont: „Wir bekommen so viele Videos von begeisterten Kindern, denen unsere Musik gefällt — das sind die eigentlichen Stars!” So sieht man sie quietschvergnügt am Traktoranhänger fahren oder in einem großen Chor mit den „Kreini’s” gemeinsam singen.

Einige Exemplare der aktuellen CD „Die Kreini’s san do!” sind übrigens noch erhältlich, ebenso wie das Album auch auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Amazon Music zu finden ist. Das nächste Album wird es voraussichtlich zum zehnjährigen Jubiläum in drei Jahren geben.