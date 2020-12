Nach einigen Wochen „Homeschooling“ haben die Maturaklassen der HAK sowie die Abschlussklassen der Handelsschule wieder in den Schulbänken Platz genommen. Für sie startete dieser Tage der Präsenzunterricht nach regulärem Stundenplan. „Obwohl die Vorbereitung per Distanzlernphase ausgezeichnet funktioniert hat, so ist doch wesentlich für den Erfolg der Schülerinnen und Schüler, dass sie im direkten Unterricht auf die wichtigsten Prüfungen ihres jungen Lebens vorbereitet werden“, betonen Schulleiter Wolfgang Ferstl und das Lehrerkollegium in einer Aussendung.

Stets eingehalten werden dabei Hygiene- und Schutzbestimmungen. „Die Schülerinnen und Schüler aber auch das Lehrpersonal tragen durchgehend Mund-Nasen-Schutz und es wird regelmäßig gelüftet. Abstand halten gehört an der HAK Neunkirchen ohnehin mittlerweile zum guten Ton und so sind sich alle sicher, gemeinsam schaffen wir es nicht nur durch Pandemie, sondern auch positiv durch alle Prüfungen“, so Ferstl und Team.