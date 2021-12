Bergdrama auf Rax forderte vor 125 Jahren drei Tote

Dass die „Wiener Hausberge“ Rax und Schneeberg eine große Rolle bei der Entwicklung des Alpinismus im ausgehenden 19. Jahrhundert spielten, ist ja hinreichend bekannt. Bereits weit weniger bekannt ist, dass auch die Wurzeln des Österreichischen Bergrettungsdienstes hier, genauer gesagt in Reichenau an der Rax, liegen.

Und noch viel weniger Menschen wissen von den tragischen Ereignissen im März 1896, die zum Grundstein der Gründung der Bergrettung in Reichenau geführt haben.

Die Geschichte beginnt in den 1890er-Jahren in Trumau im Bezirk Baden, dort lebten drei bergbegeisterte Brüder: Heinrich, Josef und Michael Pfannl. Sie waren die Söhne eines begüterten Mühlenbesitzers und man kann sie sicherlich als Bergpioniere bezeichnen, denn damals begannen die Städter die Berge zu entdecken und zu erobern. Und hier kommt nun auch der Ort Prein ins Spiel, denn die Gebrüder Pfannl weilten oft hier und nutzten das Gasthaus „Unterer Eggl“ als Basis für ihre Bergtouren.

Josef Pfannl verunglückte tödlich. NOEN

So war es auch am 7. März 1896, einem Samstag, als der 23-jährige Josef, trotz seines jungen Alters bereits ein erfahrener Alpinist, mit seinen Bergkameraden Fritz Waniek und Hans Schottig bei Sturm und Schneegestöber in der gemütlichen Gaststube Platz nahm. Trotz des schlechten Wetters wollten die drei Bergsteiger am nächsten Tag die Rax erklimmen. Wie von einer Vorahnung beseelt soll Josef Pfannl an jenem Abend noch – halb zu sich, halb in die Runde – gemurmelt haben: „Wenn ich einmal in dieser Bergwelt sterben sollte, möchte ich hier am Bergfriedhof begraben sein.“ Noch in der Nacht brachen die Kameraden auf, Josef folgte ihnen in den frühen Morgenstunden. Im Bereich der Raxmäuer scheinen die Bergsteiger wieder zusammengetroffen zu sein und sie gingen daran, den Reißtalersteig zu begehen. Doch dort muss es dann zur Katastrophe gekommen sein: Eine Lawine erfasste die drei jungen Alpinisten, riss sie mit und verschüttete sie. Alle drei waren wohl sofort tot.

Heinrich Pfannl plante die Suche. NOEN

Doch hier ist die Geschichte der bergbegeisterten Pfannl-Brüder noch nicht zu Ende und die Geschichte der organisierten Bergrettung hat noch nicht einmal begonnen. Als nämlich sein Bruder am Abend des 8. März 1896 noch nicht zurückgekehrt war, brach Heinrich Pfannl, 26 Jahre alt, Doktor der Rechte und erfahrener Bergsteiger, am nächsten Morgen in Richtung Prein auf. Dort angekommen organisierte er einen Hilfstrupp bestehend aus Holzknechten und Bergführern und stieg mit diesem zu den Raxmäuern auf. Doch dieser Trupp musste, nachdem er einer weiteren Lawine knapp entkommen war, ohne Ergebnis wieder umkehren.

Erst am 11. März fand ein weiterer Hilfstrupp die Leichen Josef Pfannls und Fritz Wanieks nur knapp unter der Schneedecke. Max Schottig wurde überhaupt erst eine Woche später gefunden.

Preiner Bergfriedhof als letzte Ruhestätte

Seinem vor dem Aufstieg geäußerten Wunsch entsprechend wurde Josef Pfannl am 14. März unter großer Anteilnahme auf dem Preiner Bergfriedhof zur letzten Ruhe gebettet. Aber gerade unter den Alpinisten war auch offensichtlich geworden, dass das Fehlen einer organisierten Einrichtung zur Hilfeleistung ein großes Problem darstellte, weil es trotz des Engagements Heinrich Pfannls Tage gedauert hatte, bis die Rettungsaktion in Gang kam. Deshalb legten Mitglieder der Alpenvereinssektion Reichenau noch im März 1896 den Grundstein der Bergrettung in Österreich. Vom jüngsten Bruder Michael wurde bislang wenig berichtet, auch er war ein geübter Alpinist, starb aber bereits 1912 28-jährig auf einer Schiffsreise und wurde in Prein begraben. Am längsten der Brüder lebte Heinrich Pfannl, er wurde später Präsident des Österreichischen Alpenklubs, starb 1929 und wurde im gleichen Grab wie seine Brüder bestattet.