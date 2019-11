Neunkirchen nahm am Mobilitätswettbewerb „Clever mobil“, organisiert von Land NÖ und dem NÖ Mobilitätsmanagement, teil. Insgesamt wurden 43 Projekte eingereicht. Die Stadtgemeinde Neunkirchen wurde für ihr Projekt „CityAST Neunkirchen – mehr Mobilität in Neunkirchen“, welches sich rund um ein City Anrufsammel-Taxi dreht, ausgezeichnet. ÖVP-Stadtrat Christian Gruber nahm die Urkunde im Rahmen der Mobilitäts-Enquete in Wiener Neustadt entgegen.