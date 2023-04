„Tut gut!“: 18 Auszeichnungen für den Bezirk Neunkirchen

„Die 18 Ausgezeichneten sind unsere Botschafterinnen und Botschafter für Gesundheit vor Ort. Sie engagieren sich dort, wo die Menschen leben, arbeiten, lernen und kochen und tragen wesentlich zu einem gesünderen Lebensstil der Bevölkerung vor Ort bei“, betonen ÖVP-Landtagsabgeordneter Franz Dinhobl und „Tut gut!“-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl.

Neben den standardmäßigen Zertifizierungen in Gold, Silber und Bronze gab es heuer eine Sonderkategorie für Initiativen in „Gesunden Gemeinden“, die der sozialen Isolation und der Einsamkeit vorbeugen sollen. Das Siegerprojekt unter dem Motto „Alleine, aber nicht einsam“ ging an die „Gesunde Gemeinde“ Scheiblingkirchen-Thernberg.

