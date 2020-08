Wo soll Neunkirchen in 20 Jahren stehen? Braucht es für die Herausforderungen nach dem Corona-„Lockdown“ einen Citymanager in Neunkirchen? Und wie stehen die politischen Gruppierungen der Stadt eigentlich einer Hundefreilaufzone gegenüber? Diesen und anderen Fragen widmeten sich am Freitagabend Spitzenvertreterinnen und Spitzenvertreter aller im Gemeinderat vertretenen Parteien: ÖVP-Stadtrat und Klubobmann Peter Teix, SPÖ-Stadtparteivorsitzende und Bundesrätin Andrea Kahofer, Grüne-Vizebürgermeister Johann Gansterer sowie FPÖ-Stadtparteiobfrau und Gemeinderätin Regina Danov diskutierten unter der Leitung von Philipp Grabner (NÖN) auf der „Sommerbühne“ im Herzen der Stadt.

Die rund 70 Minuten andauernde Diskussion förderte teils viel Konsens zu Tage – etwa in der Frage einer Hundefreilaufzone. Uneins war man sich hier lediglich in der Frage, wo der geeignete Platz für eine solche Einrichtung wäre. So erachten ÖVP und Grüne etwa den Stadtpark nicht als den idealen Ort dafür. Einigkeit herrschte grundsätzlich auch über den Job des Citymanagers. Dieser solle laut ÖVP-Klubobmann Peter Teix „sehr bald“ kommen – Zuspruch gab es auch von der SPÖ, wobei Parteichefin Andrea Kahofer anmerkte: „Es braucht noch viel mehr als nur einen Citymanager. Das alleine wird nicht reichen!“

Eine ausführliche Nachlese des NÖN-Sommergesprächs am Hauptplatz lest ihr in der Print-Ausgabe der NÖN und im E-Paper, ab Mittwoch kommender Woche!