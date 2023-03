Neunkirchen: Schulstraße bremst Autos vor Mühlfeldschule aus

Damit wird dem täglichen Verkehrschaos zu Unterrichtsbeginn und am Ende effektiv der Kampf angesagt: Das heißt, die Mühlfeldstraße vor dem Schulgebäude ist dann von 7 bis 8 und 11 bis 13 Uhr an Schultagen für den motorisierten Fahrzeugverkehr nicht befahrbar. Ausgenommen davon sind unter anderem das Schulpersonal oder Anrainer.

„Wir machen das zur Sicherheit der Kinder, denn die Leute halten sich an nichts mehr“, begründet ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer die Entscheidung. Voraussetzung für die Installierung der Schulstraße war eine Verkehrsverhandlung: „Denn insgesamt ist das gar nicht so einfach. Da müssen verschiedene Parameter genau passen, etwa dass das übergeordnete Verkehrsnetz durch die Schulstraße nicht beeinträchtigt wird. Das ist auch der Grund, warum wir bei der Steinfeldvolksschule wegen der naheliegenden B 17 keine machen können“, ergänzt der Bürgermeister. Aber auch dort seien Vorkehrungen zu einer erhöhten Sicherheit der Kinder geplant.

Stadtpolizeikommandant Chefinspektor Klaus Degen, Gemeinderat Wilhelm Haberbichler, Bürgermeister Herbert Osterbauer, Bildungsstadtrat Thomas Berger, Direktorin Marion Baumgartner, Amtssachverständiger Robert Schilk, Vizebürgermeister Johann Gansterer, Stadtamtsdirektor Christof Holzer und die Schüler freuen sich über die Schulstraße Foto: Stadtgemeinde Neunkirchen

Mit entsprechenden Verkehrsschildern und Informationen an Eltern und Anrainer soll auf die neue Situation vor der Mühlfeldvolksschule aufmerksam gemacht werden.

Zuerst Abmahnungen, dann wird zur Kasse gebeten

In den ersten beiden Wochen wird es laut der Stadtführung noch zu Abmahnung durch die Polizei kommen. Wer sich danach aber noch immer nicht daran hält, sein Kind mit dem Auto direkt vor das Schultor zu fahren, wird zur Kasse gebeten.

Die Gesetzesgrundlage für eine Schulstraße

Behörden können in der Umgebung von Schulen Straßenstellen oder Gebiete mit eigenem Verkehrszeichen zu „Schulstraßen" erklären. Damit kann beispielsweise zu Schulbeginn und zu Schulende bis auf wenige Ausnahmen (insbesondere Radverkehr, Kranken-, Schülertransporte, Feuerwehr, Müllabfuhr, Kfz von Anrainerinnen/Anrainer zum Zu- und Abfahren) der Fahrzeugverkehr verboten werden. In einer Schulstraße darf grundsätzlich auf der Fahrbahn gegangen werden, wenn der zugelassene Verkehr nicht mutwillig behindert wird. Wer fahren darf, darf dies nur in Schrittgeschwindigkeit tun. Fußgänger dürfen jedenfalls nicht behindert oder gefährdet werden.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.