"Kultur.Sommer.Semmering" wurde eröffnet

Werbung

Ein Rauswurf vor fünf Monaten aus der angestammten Spielstätte, dem Südbahnhotel, entfachte bei Intendant Florian Krumpöck enorme Kräfte und Verhandlungsgeschick, um die Spielsaison „Kultur.Sommer.Semmering 2022“ zu retten.

In Rekordtempo fand er im Grandhotel Panhans ein neues Schauspielhaus. Damit nicht genug, ließ Krumpöck gegenüber des Grandhotel Panhans ein neues Konzert- und Kulturpavillon entstehen. Das rein aus Holz erbaute Gebäude gibt für die Einheimischen und Besucher viel Gesprächsstoff her – denn nicht alle sind mit dem Bau, der vorerst für zwei Jahre dort stehen soll, glücklich.

„Wir mussten den mobilen Pavillon mit 380 Sitzplätzen inklusive atemberaubendem Panoramablick bauen, da wir im Panhans zu wenige Plätze haben“, begründet Nina Sengstschmid von „Kultur.Sommer.Semmering“. Geplant wurde der Pavillon von den Architekten Mark Neuner und Christian Höhl vom Wiener Büro „Mostlikely Architecture“. Die Fertigstellung dauerte vier Monate, dabei wurden 75 Tonnen Fichten und Lärchenholz verarbeitet. Klimabedingt wurde auf Beton und Stahl verzichtet.

Ein gut gelaunter Klaus Maria Brandauer mit Intendant Florian Krumpöck am Balkon des Grandhotel Panhans. Foto: Johannes Authried

Neuer Pavillon wurde musikalisch eingeweiht

Am vergangenen Freitag wurde dann beides eröffnet, die Kulturtage und der Pavillon. Den Auftakt machte Schauspielgröße Klaus Maria Brandauer mit einer literarischen Lesung, danach weihte die Kultband „Wiener Tschuschenkapelle“ den neuen Konzertpavillon ein.

Nicht mehr verheimlichen lässt sich die Konkurrenz zwischen Panhans und Südbahnhotel. Letzteres startet am Samstag, den 16. Juli mit seinem Kulturprogramm. Es ist ein Gigantentreffen an Schauspielern, das sich für die nächsten zwei Monate am Semmering angesagt hat.

Auf der „Krumpöck-Seite“ unter anderem Birgit Minichmayr, Lars Eidinger, Senta Berger, Friedrich von Thun, Angelika Kirchschlager – und im Südbahnhotel unter der Leitung von Stefan Wollmann und Ingrid Skovhus, die das Haus ganzjährig bespielen wollen, geben sich unter anderem Bo Skovhus, Florian Teichtmeister und Ex-„Jedermann“ Philipp Hochmair die Klinke in die Hand. Die Liste dieser Top-Stars legt die Latte für das Programm 2023 auf beiden Seiten sehr hoch.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.