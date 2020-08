Mopedtrophy begeisterte Teilnehmer und Zuschauer .

Die von Heinz Past und Hubert Pfautsch am Wochenende zum ersten Mal veranstaltete Mopedtrophy wurde zu einem vollen Erfolg. Mehr als 100 Teilnehmer wagten sich mit ihren Kleinmotorrädern am Freitag auf die Hohe Wand und am Samstag auf die 240 Kilometer lange Marathonstrecke im Schneeberg- und Raxgebiet.