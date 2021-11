"Brand aus" nach Waldbrand in Hirschwang

"Ihr seid die Helden von Hirschwang" dankte der Politiker allen Feuerwehrmitgliedern, allen voran den anwesenden Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner und Einsatzleiter Josef Huber. "Ein Feuerwehrmann vom Scheitel bis zur Sohle" so Pernkopf über Huber. Pernkopf betonte auch, dass die Niederösterreichischen Feuerwehren dank vorausschauender Planung in der Vergangenheit für Ereignisse wie solche gerüstet sind, und die Freiwilligen aus Niederösterreich heuer in Nordmazedonien und Belgien geholfen haben. "Diese europäische Solidarität und der Dank ist nun zurückgekommen und zurückgegeben worden" war die Botschaft und weiter "Die Kräfte der Natur sind stark, aber auch die Kräfte der Einsatzkräfte sind unglaublich stark".

Landesfeuerwehrkommandant Fahrafellner betonte, dass dieser Einsatz gezeigt hat, dass die Feuerwehren über einen längeren Zeitraum funktionsfähig sind. Und auch Einsatzleiter Huber zog ein positives Resümee über diesen fordernden Einsatz. In den nächsten Tagen ist man noch mit der Beobachtung der Lage und dem Ablöschen der letzten Glutnester beschäftigt.