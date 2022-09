SPÖ warnt vor größer werdendem Ärztemängel im Bezirk Neunkirchen

Werbung Aboaktion NÖN abonnieren und Auto gewinnen oder mit Testabo Top-Preise abstauben

Ansetzen könne und solle man da bereits bei der Ausbildung selbst. „Es gibt seit dem Vorjahr die Möglichkeit, dass Bundesländer Studienplätze reservieren können. Wahrgenommen hat diese aber keines“, so Grünbachs SPÖ-Gemeinderätin und Spitzenkandidatin der Nationalratswahl, Madhavi Hussajenoff. Man müsse die auszubildenden Ärzte mehr fördern und sie dazu bringen, im eigenen Bundesland zu arbeiten.

"Kassenverträge prüfen"

Ein großes Problem sieht SPÖ-Bezirksobmann Christian Samwald zudem bei den Kassenverträgen. „Pro Patient verdient ein Kassenarzt 9,01 Euro. Man kann sich daher vorstellen, unter welchem Druck die Ärzte stehen“, kritisiert er. Samwald plädiert dafür, die Kassenverträge zu prüfen und an die heutigen Standards anzupassen. Gruppenpraxen und Erstversorgungszentren sehen er und Bundesrätin Andrea Kahofer übrigens als Zukunftsmodell. „Von 18 in Niederösterreich versprochenen Primärversorgungszentren gibt es bis dato sechs. Die Ärzte fühlen sich in dieser Konstellation aber am wohlsten“, so Kahofer, die für den weiteren Ausbau solcher Zentren plädiert.

"Zu wenig Fachärzte"

Während man im Bereich der Allgemeinmedizin im Bezirk noch gut aufgestellt sei, sehe es bei den Fachärzten schon ganz anders aus. Ein Beispiel sind da etwa die Frauenärzte. Insgesamt gibt es im Bezirk fünf Frauenärzte mit Kassenvertrag. „Selbst wenn alle fünf Ärzte 365 Tage im Jahr geöffnet hätten, müssten sie 24 Frauen pro Tag behandeln, um alle Frauen im Bezirk damit abzudecken“, rechnet die Bundesrätin vor.

Eine Universallösung für den Ärztemangel gebe aus laut Christian Samwald nicht, aber: „Wir müssen an einem Strang ziehen. Die Kompetenzen liegen bei Bund und Land. Wir wollen hier keinem eine Schuld zuweisen, aber es muss jetzt gehandelt werden.“

