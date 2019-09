Über die Aktion „C hoch 3 Niederösterreich“ der Kreativwirtschaft Austria lernten sich vier Jungunternehmer kennen. Was dann passierte, war eigentlich genau das, was die Aktion vorsah.

„Man stellt gemeinsam etwas Neues und Kreatives auf die Beine“, so die Prigglitzerin Kerstin Kirnbauer, die gemeinsam mit Lisa Hauer, Nadine Schratzberger und Dominic Freudensprung die Aktion „Sommerfrische“ gründete.

Am vergangenen Samstag konnte man sich auf der „Päuschen-Wiese“ in Gasteil davon überzeugen. „Wir haben Sport, Mode und Kulinarik kombiniert, konzipiert und kreativ ausgearbeitet“, so Dominic Freudensprung. Geboten wurde unter anderem Yoga, Gruppen-Work-outs, Mountainbike-Fahrten, aber auch die Möglichkeit, sich von „refished“ Mode- und Accessoire-Angeboten zu überzeugen.

Und natürlich kam auch die Kulinarik nicht zu kurz. „Unser Motto lautet: ,Gesund und nachhaltig durch den Tag‘“, so die vier kreativen Köpfe, die allesamt mit viel Herzblut und persönlichem Einsatz bei der Sache sind. Und nach der gelungenen Auftaktveranstaltung heuer will man auch im kommenden Jahr wieder voll auf die „Sommerfrische“ setzen.