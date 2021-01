Beim Eintreffen am Einsatzort stand in einem Waldstück ein Holzschuppen bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte rasch gelöscht und ein Übergreifen auf den Wald verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich allerdings schwierig, da das Brandgut (Flohmarktware) händisch ausgeräumt und nachgelöscht werden musste. Die 22 eingesetzten Feuerwehrmitglieder standen mehrere Stunden im Einsatz. Die Brandursache ist unbekannt. Verletzt wurde niemand.