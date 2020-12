Zwischen 1975 und 2000 führte Klein die SPÖ-Fraktion in Prigglitz an und war als geschäftsführender Gemeinderat unter anderem im Bauausschuss tätig. In den 1970-er Jahren war Klein zudem Obmann des Sportvereines.

„Er organisierte immer wieder gesellige Ausflüge mit den Senioren von Prigglitz und war in letzter Zeit bei den Senioren-Nachmittagen ein gern gesehener Gast. Er wird uns allen in guter Erinnerung bleiben und wir werden seiner stets in Ehren gedenken. Sein Einsatz und Engagement werden uns in guter Erinnerung bleiben“, betont Bezirksparteivorsitzender, GVV-Präsident Rupert Dworak – sein Mitgefühl gelte der Familie von Otmar Klein, ergänzt Dworak.

Die Beisetzung von Otmar Klein findet am 29. Dezember um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche Prigglitz statt.