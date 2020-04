Die ersten zwei Vernissagen in der Galerie "Gut Gasteil" müssen, aufgrund der aktuellen Einschränkungen, verschoben werden. Somit kann die feierliche Eröffnung der 1. Saisonausstellung am 25. April nicht stattfinden, die Ausstellung im Freien ist unter Einhaltung des vorgeschriebenen Abstands möglich. „Ab Anfang Mai wird auch die Ausstellung in der Galerie unter diesen Bedingungen möglich sein“, hofft das Künstlerpaar Charlotte und Johannes Seidl. Die Wege durch die Kunst in der Landschaft können, unter Einhaltung von ausreichend Abstand zu anderen Interessierten und mit festem Schuhwerk ausgestattet, ohne Einschränkungen genützt werden.

In der ersten Doppelausstellung in den Galerieräumen spielt jedenfalls die Natur als Inspirationsquelle und mit ihrer Lebens- und Symbolkraft eine wichtige Rolle. Walter Kainz stellt anhand von Blütenformen den Kreislauf des Seins in vielfältigen Facetten dar und Susanne Kos nimmt Impulse aus Landschaften und Stimmungen auf und setzt diese in abstrahiert-expressive Farbflächen um. Beide Künstler sind zum ersten Mal am Gut Gasteil zu sehen.

Die Eröffnung der zweiten Ausstellung mit Grafik und Malerei von Therese Eisenmann sowie Steinskulpturen und Steinbildern von Peter Paszkiewicz, die für den 27. Juni geplant war, wird auf Anfang Juli verschoben.

Für Interessierte bietet das Gut Gasteil einen Newsletter, in dem über das aktuelle Geschehen informiert wird. www.gutgasteil.at